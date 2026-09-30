Pkw prallte in Kitzbühel gegen Zugmaschine: Drei Personen verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Zugmaschine sind in Kitzbühel drei Personen verletzt worden. Das Auto wurde durch den Aufprall auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und kam in einer Wiese zum Stillstand.

Ein 46-jähriger Österreicher war am Dienstag gegen 17.20 Uhr mit einem Firmenwagen auf der Brixentalstraße (B170) in Richtung Kirchberg unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß sein 67-jähriger Arbeitskollege. Zur selben Zeit bog eine 44-jährige Österreicherin im Ortsteil Grundhabing mit einer Zugmaschine und einem laut Polizei nicht zum Verkehr zugelassenen Anhänger nach rechts von einem Feld auf die Bundesstraße ein. Auch sie fuhr in Richtung Kirchberg.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der Pkw mit dem linken Vorderrad der Zugmaschine. Das Auto wurde anschließend über die Gegenfahrbahn in eine Wiese geschleudert. Der Lenker und sein Beifahrer erlitten Handverletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte beide in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol. Die 44-Jährige klagte über Kopfschmerzen und suchte selbstständig ärztliche Hilfe auf.

B170 nur einspurig befahrbar

Am Pkw entstand Totalschaden. An der Zugmaschine wurden der linke Vorderreifen und die Lenkstange beschädigt. Die B170 war im Unfallbereich rund eineinhalb Stunden lang nur einspurig befahrbar.