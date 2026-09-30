Fußgängerin in Innsbruck angefahren und verletzt, Autolenker beging Fahrerflucht

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend in Innsbruck eine Fußgängerin angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt und musste in der Klinik behandelt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Langstraße. Die Frau wollte auf Höhe des Hauses Nummer 39 die Fahrbahn überqueren. Noch am Fahrbahnrand wurde sie von einem blauen Pkw erfasst. Das Fahrzeug überrollte ihren linken Fuß.