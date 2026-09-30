Bauland-Abgabe und Co.
Polit-Herbst mit Sprengkraft: Landtag startet mit Schlagabtausch aus Sommerpause
Grund und Boden ist nicht nur den Bauern in Tirol heilig. Obwohl 3160 Hektar gewidmetes Bauland hierzulande brach liegen, ist der Widerstand gegen die jetzt im Landtag zu beschließende Baulandmobilisierungsabgabe anhaltend.
© (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Ein Jahr vor der Landtagswahl starten VP/SP mit einem schweren Rucksack in den politischen Herbst. Der Tiroler Landtag steht ab Mittwoch vor einem Mammutprogramm. Die Bauland-Abgabe wird zum VP/SP-Solo, die Opposition sieht noch einiges zu tun.
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