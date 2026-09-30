Polnische Flughäfen wegen russischer Angriffe auf Ukraine geschlossen

Wegen russischer Angriffe auf die benachbarte Ukraine hat Polen am Mittwoch zwei Flughäfen in Grenznähe vorübergehend geschlossen. Betroffen seien Rzeszow und Lublin, teilte die Luftfahrtbehörde PANSA mit. Rzeszow ist das Drehkreuz für Militärhilfe an die Ukraine. Später hieß es, der Flugbetrieb sei wieder aufgenommen worden. Details zu den russischen Angriffen gab es nicht. Polen rechnet schon seit geraumer Zeit mit direkten russischen Angriffen auf sein Staatsgebiet.

Die Abwehrkräfte seien alarmiert worden, teilte das Militär mit. Es habe allerdings keine Verletzung des polnischen Luftraums gegeben, der Einsatz sei beendet worden.