Der Kaffee-Check für Tirol: Wie, wann und wo trinkt ihr ihn am liebsten?

Am 1. Oktober wird weltweit der Tag des Kaffees gefeiert. Doch wie trinken die Tirolerinnen und Tiroler ihren Kaffee eigentlich? Wie viele Tassen dürfen oder müssen es pro Tag sein, wann wird die erste getrunken und wo schmeckt das Heißgetränk am besten? Macht mit bei unserer Umfrage.