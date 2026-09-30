Zum Welttag des Kaffees
Der Kaffee-Check für Tirol: Wie, wann und wo trinkt ihr ihn am liebsten?
Ob morgens zu Hause, im Büro oder unterwegs: Kaffee begleitet viele Tirolerinnen und Tiroler durch den Tag.
© APA/AFP/Karmann
Am 1. Oktober wird weltweit der Tag des Kaffees gefeiert. Doch wie trinken die Tirolerinnen und Tiroler ihren Kaffee eigentlich? Wie viele Tassen dürfen oder müssen es pro Tag sein, wann wird die erste getrunken und wo schmeckt das Heißgetränk am besten? Macht mit bei unserer Umfrage.
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