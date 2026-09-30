Kommentar

Warum sich Andreas Babler stellen muss

Wolfgang Sablatnig

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

Die Bewerbung Gerhard Zeilers für den SPÖ-Vorsitz könnte verpuffen, bevor sie Fahrt aufgenommen hat. Jedenfalls aber muss das rote Trauerspiel jetzt zu einem Ende kommen.

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