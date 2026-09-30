BeeTronic: Aus dem Klassenzimmer zur preisgekrönten Revolution im Bienenstock

Was als HTL-Diplomarbeit begann, entwickelt sich zunehmend zu einer Außerferner Erfolgsgeschichte. Das Projekt BeeTronic hilft Imkern, mittels digitaler Überwachung Probleme in den Bienenvölkern frühzeitig zu erkennen. Jetzt wurden die Entwickler aus Reutte dafür neuerlich ausgezeichnet.