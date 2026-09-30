Innovation aus Reutte

BeeTronic: Aus dem Klassenzimmer zur preisgekrönten Revolution im Bienenstock

Die Preisträger Fabian Trunsperger, Leon Wolf, Auftraggeber Peter Steger und Felix Steiner (hinten v.l.) sowie Luca Eisele (vorn).
© Steger
Simone Tschol

Von Simone Tschol

Was als HTL-Diplomarbeit begann, entwickelt sich zunehmend zu einer Außerferner Erfolgsgeschichte. Das Projekt BeeTronic hilft Imkern, mittels digitaler Überwachung Probleme in den Bienenvölkern frühzeitig zu erkennen. Jetzt wurden die Entwickler aus Reutte dafür neuerlich ausgezeichnet.

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