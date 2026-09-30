Innovation aus Reutte
BeeTronic: Aus dem Klassenzimmer zur preisgekrönten Revolution im Bienenstock
Die Preisträger Fabian Trunsperger, Leon Wolf, Auftraggeber Peter Steger und Felix Steiner (hinten v.l.) sowie Luca Eisele (vorn).
© Steger
Was als HTL-Diplomarbeit begann, entwickelt sich zunehmend zu einer Außerferner Erfolgsgeschichte. Das Projekt BeeTronic hilft Imkern, mittels digitaler Überwachung Probleme in den Bienenvölkern frühzeitig zu erkennen. Jetzt wurden die Entwickler aus Reutte dafür neuerlich ausgezeichnet.
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