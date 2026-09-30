„Putin immer dreister“
Warum Russland jetzt seine Angriffe auf Europa verstärkt
Die Angreifer in Europa kommen durch das Internet-Kabel, steuern Drohnen oder verabreichen Gift. Experten sehen dahinter eine russische Kampagne, die Angst und Chaos erzeugen soll.
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Der Ukraine-Krieg spielt sich längst auch in der EU ab. Kreml-Chef Putin werde „immer dreister, gefährlicher und risikofreudiger“, heißt es bei der NATO. Bundesheer-Oberst Reisner erklärt, was hinter den Warnungen steckt.
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