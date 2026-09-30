Sie wurde nur 13 Jahre alt: Chad Lowe trauert um seine Tochter Fiona

Schauspieler Chad Lowe (58) und Produzentin Kim Painter (52) trauern um ihre Tochter Fiona. Sie wurde nur 13 Jahre alt. Das bestätigte die Familie in einem Statement gegenüber dem US-Magazin People. Zur Todesursache machte sie keine Angaben.

„Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust unserer geliebten Fiona“, heißt es in der Mitteilung. Ihr Tod sei für die gesamte Familie verheerend. Die Lowes bitten um Gebete und darum, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren.

Am Ende richtet sie den Blick auf andere: Wer mit seiner psychischen Gesundheit kämpfe oder jemanden kenne, dem es so gehe, solle sich an die Krisenhotline wenden.

Chad Lowe ist der jüngere Bruder von Schauspieler Rob Lowe (62). Bevor er mit Kim Painter eine Familie gründete, war er mit Oscarpreisträgerin Hilary Swank (52) verheiratet. Mit Painter bekam er drei Töchter. Fiona kam im November 2012 zur Welt und war das mittlere Kind. Ihre große Schwester Mabel ist inzwischen 17 Jahre alt, die jüngere Nixie ist zehn.

Zu Fionas 13. Geburtstag teilte Chad Lowe ein Foto seiner Tochter auf Instagram und feierte, dass sie nun offiziell ein Teenager sei. Dazu schrieb er: „Tanz weiter durchs Leben, FiBear! Ich liebe dich sooo sehr!“ Dahinter setzte er eine lange Reihe roter Herzen. (TT.com)