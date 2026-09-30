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Ihr habt gewählt!
17 Jahr, Superstar! Vomp-Verteidiger Werner erzielte das Tor des Monats September
Simon Werners Weitschusstreffer gegen den FC Achensee wurde zum Tor des Monats gewählt.
© FC Vomp
Von Michael Pipal
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