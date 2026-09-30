Disqualifizierte sich in Gurgl selbst: Skistar erhält höchste Fair-Play-Auszeichnung

Große Ehre für Filip Zubcic: Der kroatische Skistar erhielt vom Internationalen Fair-Play-Komitee den Pierre-de-Coubertin-Preis. Es ist die höchste Auszeichnung für „außergewöhnliche Fair-Play-Leistungen in einem Wettkampf mit höchstem Einsatz“.

Beim Slalomrennen im Vorjahr in Gurgl hatte der 33-jährige Technikspezialist einen Einfädler gemeldet, der von den Offiziellen unbemerkt geblieben war. Zubcic wurde aus dem Rennen genommen. Er disqualifizierte sich quasi selbst.

So bin ich aufgewachsen. Ich erwarte von diesem Sport, dass er ein Ort der Ehrlichkeit ist. Filip Zubcic, Skiprofi

„So bin ich aufgewachsen. Ich erwarte von diesem Sport, dass er ein Ort der Ehrlichkeit ist. Angesichts meines Rückstands hätte ich eine Top-Platzierung angreifen können, aber ich will keine Punkte auf diese Weise gewinnen“, sagte der Vize-Weltmeister von Cortina 2021 damals nach dem Rennen.

Dass er für diese „Selbstverständlichkeit“ Lob von allen Seiten erhielt, war ihm sogar unangenehm. Eben ein Vorbild an Bodenständigkeit und Fair Play auf vielen Ebenen. (TT.com)