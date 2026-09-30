Tatort-Kommissarin kritisiert Gewalt-Darstellung in TV-Krimis

„Tatort“- und „Polizeiruf“-Schauspielerin Rosalie Thomass hat sich kritisch über die Darstellung von Gewalt gegen Frauen in Fernsehkrimis geäußert. „Die geschändete, blonde, dekorative, nackte Frauenleiche im Gebüsch oder in der Böschung am Fluss – kann ich dir gar nicht sagen, wie lange ich mich da schon drüber aufrege“, sagte die 39-Jährige im Podcast „Zwischen den Zeilen“ von Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger und schloss sich damit der Kritik Böttingers an.

Die Moderatorin hatte in dem Podcast gesagt, dass sie am „Tatort“ und am „Polizeiruf“ in den vergangenen Jahren das Motiv der verfolgten, gequälten oder ermordeten Frau oft gestört habe. „Seit vielen, vielen Jahren regt mich das schon auf“, sagte Thomass weiter. Sie könne die Begeisterung für True Crime, also für echte Kriminalfälle, gar nicht nachvollziehen. „Ich verstehe das gar nicht, weil die Realität ist ja, dass es jeden zweiten oder dritten Tag einen Feminizid gibt.“