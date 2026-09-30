Drei junge Sportstars, ein Titel: Wer verdient den „Niki“ als „Aufsteiger des Jahres“?

Jetzt können auch Sie mitentscheiden, wer als „Aufsteiger des Jahres“ bei der Lotterien Sporthilfe-Gala ausgezeichnet wird.

Eine Expertinnen- und Expertenjury hat die Auswahl bereits eingegrenzt: Drei außergewöhnliche Talente stehen in der Endauswahl für den begehrten „Niki“. Nun ist die Sportcommunity am Zug.

Zur Wahl stehen:

🏅 Stephan Embacher (Skispringen)

Dem Tiroler Skispringer wurde im Sommer eine besondere Ehre zuteil: Stephan Embacher erhielt als erster Skispringer überhaupt eine eigene Gondel bei der Hahnenkammbahn. Damit würdigte der Kitzbüheler Ski Club (KSC) die Erfolge des 20-jährigen Senkrechtstarters und Mitglieds.

Stephan Embacher gewann an der Seite von Jan Hörl Olympia-Gold im Teambewerb. Dazu durfte der 20-jährige Senkrechtstarter in Vikersund seinen ersten Weltcupsieg feiern.

Die Vierschanzentournee beendete der Hopfgartner auf dem dritten Rang. Obendrein wurde der Tiroler auch noch zum dritten Mal in Folge Juniorenweltmeister.

🏊 Luka Mladenovic (Schwimmen)

Der 22-jährige Salzburger ist mittlerweile an der Weltspitze angekommen. Über die Bruststrecken kann Mladenovic kaum jemand das Wasser reichen. Bei der EM in Paris schwamm der Österreicher heuer über die 200 Meter zur Bronzemedaille.

Dabei verbesserte Mladenovic den österreichischen Rekord gleich um über eine Sekunde auf 2,08,85

⛷️ Matěj Švancer (Freeski)

Der 22-jährige Pinzgauer macht auf den zwei Brett'ln Dinge, die einen in Staunen versetzen. Seit Jahren zählt Svancer zu den besten Ski-Freestylern der Welt, bei den Olympischen Spielen landete der gebürtige Tscheche mit der Bronzemedaille im Big Air den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere.

Mit seinen 22 Jahren hat Svancer schon viel erreicht: In der Saison 2024/„25 gewann er den Gesamtweltcup der Freestyler.