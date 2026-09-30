Nach Zeiler-Bewerbung
Wer führt die SPÖ? Andreas Babler lädt Länderchefs zur Krisensitzung
Auf Bruno Kreisky als Symbolfigur können sich beide einigen: Gerhard Zeiler (von hinten) und Andreas Babler trafen einander bei der Premiere eines Kinofilms über die jungen Jahre des langjährigen SPÖ-Chefs und Bundeskanzlers. Im Hintergrund: Finanzminister Markus Marterbauer.
© TOBIAS STEINMAURER
Die Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße reagiert auf die Forderung aus Bundesländern nach einem raschen Treffen. Gerhard Zeiler, der die aktuelle Debatte angestoßen hat, fliegt wieder in die USA.
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