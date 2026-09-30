Wer führt die SPÖ? Andreas Babler lädt Länderchefs zur Krisensitzung

Auf Bruno Kreisky als Symbolfigur können sich beide einigen: Gerhard Zeiler (von hinten) und Andreas Babler trafen einander bei der Premiere eines Kinofilms über die jungen Jahre des langjährigen SPÖ-Chefs und Bundeskanzlers. Im Hintergrund: Finanzminister Markus Marterbauer.

© TOBIAS STEINMAURER