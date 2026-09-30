Herber Rückschlag
Schock vor Saisonstart: Tiroler ÖSV-Talent erneut schwer verletzt
Im Vorjahr war Maja Waroschitz das erste Mal beim Weltcup in Sölden gestartet, kurz darauf verletzte sie sich schwer am Knie. Jetzt leider wieder.
© GEPA pictures/ Wolfgang Grebien
Schwerer Rückschlag für die junge Tiroler Skirennläuferin Maja Waroschitz. Die 20-Jährige zog sich beim Training in Chile einen Kreuzbandriss zu – den zweiten innerhalb von nur knapp zehn Monaten. Die dreifache Jugend-Olympiasiegerin war gerade dabei gewesen, sich zurückzukämpfen.
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