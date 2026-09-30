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1. bis 3. Oktober
Klassik bis Volksmusik, Pop bis Jazz: Festival „Ausklang“ im Festspielhaus Erl
Ungewöhnliche Besetzung auf der Konzertbühne: das finnische Mundharmonika-Quartett „Sväng“.
© Koski Syväri Oy
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