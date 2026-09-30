„Rostschutz für den Körper“
Wenn die Tage kürzer werden, sind Suppen vom Speiseplan nicht mehr wegzudenken. Die Igler Ernährungsexpertin und Autorin Karin Hofinger geht einen Schritt weiter und entwickelt daraus wärmende Komplettmahlzeiten.
In den Wochen zwischen Grillabenden im Garten und Bratenduft unter dem Mistelzweig gehen so manchem Hobbykoch die Ideen aus. Doch keine Sorge – Karin Hofinger bietet Abhilfe: „Wie wäre es mit einer Suppe?“ Oder besser noch mit „Suppe 2.0“, quasi dem nächsten kulinarischen Evolutionsschritt. So entwickelte die ehemalige Pharmazeutin die „Flüssigkost“ weiter zu Eintöpfen: „In 15 Minuten lassen sich wärmende, sättigende Nährstoff-Kompositionen zaubern.“
Die Vitamin-Tausendsassas
Hoch im Kurs stehen bei der Iglerin, die sich als ehemalige angestellte Apothekerin vor 20 Jahren als „Gesundheitsimpulserin“ selbstständig machte, rote Rüben: „Ich bezeichne die roten Farbstoffe als Rostschutz für den Körper. Vergleicht man den mit einer Maschine, wirken die Antioxidantien der Rübe wie eine Art natürlicher Verschleißschutz.“ Ähnliches gelte für die Carotinoide von Karotten und Kürbissen: „Darüber hinaus strotzen Gemüse, Hülsenfrüchte und Kartoffeln vor Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen wie Magnesium und Kalium.“
Gesunde 15-Minuten-Küche
Um ihre gesunden Wirkstoffe zur Geltung zu bringen, schwitzt Hofinger Zwiebeln an, kocht sie mit Gemüsebrühe auf, ergänzt kleingeschnittene Kartoffeln und Gemüse sowie orange Mini-Linsen, lässt das gesunde Gemisch gar köcheln, bevor sie es püriert und mit Sahne verfeinert. Statt Linsen können auch gekochte Bohnen als Eiweißquelle dienen.
Ihre Rezepte entwickelt die Autorin des Buches „Alpine VItalküche“ (Tyrolia Verlag) in kleinen Schritten: „Mal esse ich etwas Interessantes und versuche es zuhause zu verfeinern. Mal werde ich auf ein Gemüse aufmerksam und taste mich an dessen optimale Umsetzung heran.“
Auch Hofingers aktuelles Projekt, herbstliche Gnocchi, brauchten einiges an Tüftelei: „Bis sie optimal schmeckten.“
Rohnen-Cremesuppentopf
Ein herbstliches Lieblingsrezept von Ernährungsexpertin Karin Hofinger ist diese farbenfrohe „Wohlfühlsuppe“:
Zutaten für 4 Personen:
1 L Gemüsebrühe
4 Handvoll Kartoffeln
1 Handvoll rote Zwiebel
(evtl. 2 Knoblauchzehen)
8 Handvoll vorgegarte Rohnen
4 Handvoll vorgegarte Käferbohnen
¼ L Süßrahm
Kräutersalz Pfeffer
Extras fürs Topping:
Schlagobers-Tupfer
Süßrahm-Smiley für Kids
geriebener Kren oder Kresse
Zubereitung:
Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Kartoffeln schälen, grob würfelig schneiden, Zwiebel und eventuell Knoblauch fein hacken. Kartoffeln, Zwiebel und ggf. Knoblauch zur kochenden Brühe geben und etwa 10 Minuten gar köcheln lassen. Währenddessen die vorgegarten Rohnen grob würfelig zerkleinern und das Topping vorbereiten.
Rohnen und vorgegarte Bohnen zur Suppe geben und pürieren. Den Eintopf mit Süßrahm oder veganer Alternative verfeinern und mit Kräutersalz und Pfeffer abschmecken.
Ein scharf-pikantes Topping wie gehobelter Kren oder frische Kresse mit etwas Schlagobers vollendet das Gericht.