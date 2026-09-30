Wenn die Tage kürzer werden, sind Suppen vom Speiseplan nicht mehr wegzudenken. Die Igler Ernährungsexpertin und Autorin Karin Hofinger geht einen Schritt weiter und entwickelt daraus wärmende Komplettmahlzeiten.

In den Wochen zwischen Grillabenden im Garten und Bratenduft unter dem Mistelzweig gehen so manchem Hobbykoch die Ideen aus. Doch keine Sorge – Karin Hofinger bietet Abhilfe: „Wie wäre es mit einer Suppe?“ Oder besser noch mit „Suppe 2.0“, quasi dem nächsten kulinarischen Evolutionsschritt. So entwickelte die ehemalige Pharmazeutin die „Flüssigkost“ weiter zu Eintöpfen: „In 15 Minuten lassen sich wärmende, sättigende Nährstoff-Kompositionen zaubern.“

Die Vitamin-Tausendsassas

Hoch im Kurs stehen bei der Iglerin, die sich als ehemalige angestellte Apothekerin vor 20 Jahren als „Gesundheitsimpulserin“ selbstständig machte, rote Rüben: „Ich bezeichne die roten Farbstoffe als Rostschutz für den Körper. Vergleicht man den mit einer Maschine, wirken die Antioxidantien der Rübe wie eine Art natürlicher Verschleißschutz.“ Ähnliches gelte für die Carotinoide von Karotten und Kürbissen: „Darüber hinaus strotzen Gemüse, Hülsenfrüchte und Kartoffeln vor Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen wie Magnesium und Kalium.“

Gesunde 15-Minuten-Küche

Um ihre gesunden Wirkstoffe zur Geltung zu bringen, schwitzt Hofinger Zwiebeln an, kocht sie mit Gemüsebrühe auf, ergänzt kleingeschnittene Kartoffeln und Gemüse sowie orange Mini-Linsen, lässt das gesunde Gemisch gar köcheln, bevor sie es püriert und mit Sahne verfeinert. Statt Linsen können auch gekochte Bohnen als Eiweißquelle dienen.

Ihre Rezepte entwickelt die Autorin des Buches „Alpine VItalküche“ (Tyrolia Verlag) in kleinen Schritten: „Mal esse ich etwas Interessantes und versuche es zuhause zu verfeinern. Mal werde ich auf ein Gemüse aufmerksam und taste mich an dessen optimale Umsetzung heran.“

Auch Hofingers aktuelles Projekt, herbstliche Gnocchi, brauchten einiges an Tüftelei: „Bis sie optimal schmeckten.“