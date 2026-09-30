Fit und gesund durch die Schnupfenzeit

Im Herbst haben virale Infekte Hochkonjunktur. Wer bewusst in diese Zeit geht und darauf achtet, sein Immunsystem zu schützen und zu stärken, kann Erkältungen vorbeugen.

Herbstzeit ist Schnupfenzeit. Das hat mit Kälte zu tun – kalt allein macht aber noch keine Verkühlung, klärt Kurt Freudenschuss, HNO-Facharzt, auf: Ohne virale oder bakterielle Erreger würde man nicht krank werden, aber: „Wenn uns kalt ist, schwächt das die Abwehrkräfte. Erreger haben dann sozusagen leichteres Spiel.“ Jeder und jede kennt es wahrscheinlich: Plötzlich sind Nase und Hände kalt. Dabei passiert Folgendes im Körper: „Wenn der Körper auskühlt, wird Wärme zentriert in die Körpermitte gezogen. Hände, Füße und exponierte Körperteile, wie zum Beispiel die Nase, werden dann kalt.“

Zwiebellook und Hygiene

Gerade jetzt, wenn das Thermometer tagsüber noch in Richtung 20 Grad oder sogar darüber klettert, vergisst man gerne, dass es morgens und abends bereits sehr kalt sein kann. Wer gesund durch die Erkältungszeit kommen will, sollte aktuell also auf den Zwiebellook setzten.

Was man noch tun kann, um sich beziehungsweise sein Immunsystem jetzt zu schützen? Hände waschen, zum Beispiel. Speziell nach einer Fahrt mit den Öffis oder nach längerer Zeit in einem Raum mit Personen, die offensichtlich verkühlt sind.

Und bevor man den nächsten Wasserhahn erreicht, gilt das Motto: Hände aus dem Gesicht. „Wenn ich an der Haltestange in der Straßenbahn Erreger aufnehme und mir dann mit derselben Hand ins Gesicht fahre – über den Mund wische, an die Nase greife oder die Augen reibe –, können die Erreger auf den Schleimhäuten landen und das kann schon reichen“, führt Freudenschuss aus.

Bewegung stärkt das Abwehrsystem. © iStock

Viel Schlaf und frische Luft

Neben einem bewussten Umgang mit Hygiene helfen auch ausreichend Schlaf, Bewegung an der frischen Luft und ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse. „Alles, was das Immunsystem stärkt, hilft uns, gut durch die Erkältungssaison zu kommen. Auch dabei, uns schneller zu erholen, wenn uns ein Infekt erwischt“, empfiehlt der Experte. Trockene Raumluft kann die Schleimhäute zusätzlich reizen – daher regelmäßig stoßlüften, kurz vor dem Schlafengehen zum Beispiel. Auch regelmäßige Nasenduschen mit Salzwasser sind empfehlenswert, vor allem, wenn man sich lange in geschlossenen Räumen mit schlechter Luft aufgehalten hat.

Die besten Tipps – auf einen Blick: Warm einpacken: Auch wenn sich der Herbst mehr wie ein Spätsommer präsentiert, morgens und abends ist es kalt – also nicht ohne Jacke und Kopfbedeckung aus dem Haus gehen. Raus an die frische Luft: Bewegung stärkt das Immunsystem. Dabei aber auf entsprechende Kleidung achten. Gesund essen, viel trinken: Frisches Obst und Gemüse liefern jetzt besonders wichtige Vitamine und Nährstoffe. Ausreichend zu trinken (ca. 2 Liter am Tag), ist immer wichtig, besonders aber, wenn man Krankheitserreger loswerden will. Viel schlafen, Ruhe geben: Hat man eine Erkältung erwischt, viel schlafen, damit sich der Körper erholen kann, und auf Erholung setzen.

Sich und andere (ver)schonen

Hat es einen „erwischt“, beginnt die Nase zu rinnen oder ist sie verstopft, ist Schonung angesagt. „Wer sich krank fühlt, bleibt am besten daheim. Um sich selbst und auch andere zu schützen“, betont Kurt Freudenschuss. Zum Arzt müsse man nicht zwingend bzw. nicht sofort gehen. Bleibt es bei einem Schnupfen und einem leichten Krankheitsgefühl, ist es sogar eher kontraproduktiv, sich in ein Wartezimmer zu setzen. Wer unsicher ist, kann sich auch telefonisch beraten lassen.

Trinken, trinken, trinken!

Besonders wichtig ist es jetzt, viel zu trinken, Freudenschuss erklärt, warum: „Der Körper versucht die Erreger über Sekret loszuwerden – deshalb niesen oder husten wir. Je flüssiger das Sekret, der Schleim ist, desto leichter und schneller gelingt ihm das.“ Darüber hinaus gilt: sich warm zu halten und schlafen. Wer von einer verstopften Nase geplagt wird, kann für vier, fünf Tage einen Nasenspray verwenden.

Alles, was das Immunsystem stärkt, hilft uns durch die Erkältungssaison. Kurt Freudenschuss, HNO-Arzt, Hochrum

Ab wann in die Arztpraxis?

Was da aus dem Körper bzw. der Nase oder dem Mund rauskommt, sollte flüssig bis zähflüssig und farblos sein. Nach einer Woche, spätestens nach zwei, sollte man sich wieder besser fühlen bzw. gesund sein. Wird das Sekret aber gelblich bis grünlich und es kommen starke Kopf- oder Gesichtsschmerzen, wie ein Druckgefühl auf der Stirn, und Fieber dazu, dann ist es Zeit für den Gang in die Arztpraxis. „Grünlich-gelblicher Schleim kann ein Hinweis auf einen bakteriellen Infekt sein. In diesem Fall würde man Antibiotika verschreiben. Das gilt es in jedem Fall ärztlich abzuklären“, betont Kurt Freudenschuss.

Die Dauer ist entscheidend

Auch die Dauer der Erkrankung ist ein wichtiger Parameter: Bis zu zwei Wochen dauert es in der Regel, einen viralen Infekt vollständig auszukurieren. Wer einen solchen drei, vier Wochen mit sich herumschleppt, sollte einen HNO-Facharzt aufsuchen.