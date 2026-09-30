Immun-Kick Oktober: Stark in den Winter

Wer den Tiroler Winter aktiv genießen möchte, kann jetzt im Health Performance Institut in Innsbruck die Grundlage dafür schaffen.

Der Oktober bietet Zeit, starke Routinen aufzubauen, am besten jetzt schon. Bevor die winterliche Grippesaison beginnt. Dabei gehören Nervensystem und Immunabwehr zusammen: Eine Studie von Cohen et al. (PNAS, 2012) zeigt, wie anhaltender Stress die Regulation von Entzündungen beeinträchtigt. Erholung ist deshalb ein grundlegender Teil der Vorsorge.

Jetzt Immun-Kick buchen

Im Health Performance Institute in Innsbruck begleiten wir Menschen dabei, so lange wie möglich so gesund wie möglich zu bleiben. Im Mittelpunkt stehen Sie: mit Ihrem Alltag, Ihren Belastungen und Ihren Gesundheitszielen.

open_in_full © Health Performance Institut Innsbruck, KI-bearbeitet © Health Performance Institut Innsbruck, KI-bearbeitet © Health Performance Institut Innsbruck, KI-bearbeitet

Buchen Sie das Immun-Kick-Paket jetzt: Gesundheit pflegen, bevor der Winter anfängt. Am Anfang steht eine Stress-Level-Messung mit persönlicher Auswertung. Gemeinsam entwickeln wir daraus Ihre individuelle Strategie zur Stressbewältigung, mit konkreten Schritten für zu Hause. Dazu kommt eine kleine Auszeit in unserem speziellen Massagestuhl, ein Detox-Fußbad und eine Ganzkörper-Rotlicht-Anwendung.

Ihr Immunsystem wird sich freuen, während Sie entspannen. Gönnen Sie Ihrer Gesundheit die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Ihr Immun-Kick wartet in Innsbruck.