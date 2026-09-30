Entgeltliche Einschaltung

Immun-Kick Oktober: Stark in den Winter

Ihre Auszeit hat Bergblick. Ein Detox-Fußbad, ein gutes Buch und Zeit für sich – in besonderem Ambiente mitten in Innsbruck.
© Health Performance Institut Innsbruck, KI-bearbeitet

Wer den Tiroler Winter aktiv genießen möchte, kann jetzt im Health Performance Institut in Innsbruck die Grundlage dafür schaffen.

Der Oktober bietet Zeit, starke Routinen aufzubauen, am besten jetzt schon. Bevor die winterliche Grippesaison beginnt. Dabei gehören Nervensystem und Immunabwehr zusammen: Eine Studie von Cohen et al. (PNAS, 2012) zeigt, wie anhaltender Stress die Regulation von Entzündungen beeinträchtigt. Erholung ist deshalb ein grundlegender Teil der Vorsorge.

Jetzt Immun-Kick buchen

Im Health Performance Institute in Innsbruck begleiten wir Menschen dabei, so lange wie möglich so gesund wie möglich zu bleiben. Im Mittelpunkt stehen Sie: mit Ihrem Alltag, Ihren Belastungen und Ihren Gesundheitszielen.

Ankommen. Zurücklehnen. Zeit für sich nehmen. Ruhesessel, Fußbäder und Infrarotlampen in einem liebevoll gestalteten Anwendungsbereich.

© Health Performance Institut Innsbruck, KI-bearbeitet

Höhentraining trifft japanische Massagekunst. IHHT im Panasonic-Massagestuhl – mit Shiatsu-Massage und sanftem Stretching. Sie lehnen sich zurück.

© Health Performance Institut Innsbruck, KI-bearbeitet

−110 °C. Die Kältekammer ganz für Sie. Erleben Sie Ganzkörper-Kälte als Einzelanwendung.

© Health Performance Institut Innsbruck, KI-bearbeitet

Buchen Sie das Immun-Kick-Paket jetzt: Gesundheit pflegen, bevor der Winter anfängt. Am Anfang steht eine Stress-Level-Messung mit persönlicher Auswertung. Gemeinsam entwickeln wir daraus Ihre individuelle Strategie zur Stressbewältigung, mit konkreten Schritten für zu Hause. Dazu kommt eine kleine Auszeit in unserem speziellen Massagestuhl, ein Detox-Fußbad und eine Ganzkörper-Rotlicht-Anwendung.

Ihr Immunsystem wird sich freuen, während Sie entspannen. Gönnen Sie Ihrer Gesundheit die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Ihr Immun-Kick wartet in Innsbruck.

Kontakt

Health Performance Institut Innsbruck

Amraser-See-Straße 56, Menardi Center II, 4. OG,

6020 Innsbruck

www.health-performance-institute.at

office@hpi-med.com

Tel. +43 512 346437

Hier ein kostenfreies, 15-minütiges Info-Gespräch mit den Health Consultants vereinbaren.