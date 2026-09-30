Radfahrer rutsche bei Terfens auf Ölspur aus: Polizei sucht nach VerursacherIn
Gegen 16.30 Uhr stürzte der Rennradfahrer am Dienstag. Zuvor hatte ein noch unbekanntes Fahrzeug zwischen den Ortsteilen „Schlögelsbach“ und „Maria Larch“/Abzweigung Umlberg– vorerst vielleicht auch unbemerkt – Öl verloren.
Eine Ölspur, die ein unbekanntes Fahrzeug zuvor bei Terfens hinterlassen hatte, wurde am Dienstagnachmittag einem Rennradfahrer zum Verhängnis. Der 21-Jährige war gegen 16.30 Uhr von Gnadenwald kommend über den Ortsteil Schlögelsbach in Richtung Terfens unterwegs. In einer Rechtskurve kurz vor der Abzweigung „Umlberg“ rutschte dann das Rad auf der Ölspur weg.
Der 21-Jährige stürzte und wurde dabei verletzt. Der Österreicher fuhr dann noch selbst zum Krankenhaus Hall.
Polizei sucht nach VerursacherIn
Laut Polizei hat im Laufe des Nachmittags ein bislang unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise unbemerkt, zwischen den Ortsteilen „Schlögelsbach“ und „Maria Larch“/Abzweigung Umlberg Öl verloren. Gemeldet wurde der Vorfall jedoch nicht. Die Polizei Schwaz bittet nun den Verursacher bzw. die Verursacherin oder Zeugen, die Angaben über die gesuchte Person machen können, sich unter Tel. 059133/7250 zu melden. (TT.com)