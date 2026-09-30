Kein klassischer Eislaufplatz
Eislaufen im Herzen von Innsbruck: Auf diesen beiden Plätzen wird das bald möglich sein
Ähnlich wie beim „Wiener Eistraum“ (Bild Mitte) soll man diesen Winter am Innsbrucker Landhausplatz ebenfalls eislaufen können. Auch am Bozner Platz wird eine Eisfläche entstehen.
© Böhm, Wiener Eistraum, Springer
Noch wurde die neue Eislauf-Attraktion „Ice Magic“ in Innsbruck nicht offiziell vorgestellt, doch erste Details sind bereits bekannt: Ab 12. November wird man mit Schlittschuhen über den Landhausplatz und Bozner Platz laufen können. Auch Gastro-Stände und Lichtinstallationen sind geplant.
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