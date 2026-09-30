Kein klassischer Eislaufplatz
Eislaufen vor dem Landhaus und am Bozner Platz: Die Pläne für „Ice Magic“ in Innsbruck
Ähnliche wie beim „Wiener Eistraum“ (Bild Mitte) soll man diesen Winter am Innsbrucker Landhausplatz ebenfalls eislaufen können. Auch am Bozner Platz wird eine Eisfläche entstehen.
© Böhm, Wiener Eistraum, Springer
Noch wurde die neue Eislauf-Attraktion in Innsbruck nicht offiziell vorgestellt, doch erste Details sind bereits bekannt: Ab 12. November wird man mit Schlittschuhen über den Landhausplatz und Bozner Platz laufen können. Auch Gastro-Stände und Lichtinstallationen sind geplant.
Kommentare