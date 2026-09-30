Konzerte, Festivals, neue Songs
Goldener Herbst für Tirols Musikszene: Das sind die Highlights im Oktober
Absolute Top-Acts aus der Szene: „Mother‘s Cake“ (l.) rocken am 9. und 10. Oktober zu ihrem Album-Release das Treibhaus, Rapperin „Spilif“ gastiert am 16. Oktober in der Kultur Weberei in Telfs.
© Benjamin Thome, Paul Krismer
Prall gefüllt mit musikalischen Leckerbissen aus der heimischen Szene ist der Konzert- und Festivalkalender im Oktober in Tirol. Und gleich mehrere neue Alben stehen kurz vor dem Release.
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