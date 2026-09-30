Lärm und Gestank
Anrainern in Hochfilzen stinkt’s: Betrieb mit 200 Rindern will noch größer werden
Liste-Fritz-Bezirkssprecher Sepp Niedermoser (links) unterstützt die Anrainer Franz Schwarzenauer und Anna Buchmann in ihrem Kampf gegen die Betriebserweiterung des Bauernhofes im Hintergrund.
© Michael Mader
Die Erweiterungspläne beim Recherhof stoßen in der Nachbarschaft auf Unverständnis. Schon seit vielen Jahren müssten sie Lärm- und Geruchsbelästigungen des Betriebes mit 200 Rindern aushalten. Alles sei rechtens, sagt der Landwirt.
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