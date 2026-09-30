Toter Ziegenbock im Unterland: Land Tirol erlässt Abschussverordnung für Wolf

Die Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen. Auslöser ist ein Anfang der Woche in einem Almgebiet in Fügenberg aufgefundener toter Ziegenbock.

Die Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch eine Abschussverordnung für einen Wolf im Unterland erlassen. Die Verordnung trat bereits in Kraft und gilt bis 31. Oktober. Die betroffene Jägerschaft wurde informiert.

Auslöser ist der Fund eines toten Ziegenbocks in einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Fügenberg zu Wochenbeginn. Laut der zuständigen Amtstierärztin besteht der konkrete Verdacht, dass ein Wolf für die Schäden verantwortlich ist.