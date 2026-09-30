Vater stürzt mit vierjähriger Tochter beim Paragleiten in Schwendau ab

Schwendau – Ein 32-jähriger Österreicher wollte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr mit seiner vierjährigen Tochter vom Paragleiter-Startplatz „Penken“ in Schwendau zu einem Tandemflug starten. Während der Startphase verhängten sich die Leinen des Schirms, heißt es vonseiten der Polizei.