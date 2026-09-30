In Klinik gebracht
Vater stürzt mit vierjähriger Tochter beim Paragleiten in Schwendau ab
Schwendau – Ein 32-jähriger Österreicher wollte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr mit seiner vierjährigen Tochter vom Paragleiter-Startplatz „Penken“ in Schwendau zu einem Tandemflug starten. Während der Startphase verhängten sich die Leinen des Schirms, heißt es vonseiten der Polizei.
Die beiden stürzten daraufhin aus bislang unbekannter Höhe ab, kamen am Boden zu liegen und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurden Vater und Tochter mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)