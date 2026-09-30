Neue Gesetze im Überblick
Strenge E-Moped-Regeln, neue Paketsteuer, billigerer Sprit: Das ändert sich ab 1. Oktober
Auch in Innsbruck sind E-Mopeds seit Jahren ein gewohntes Bild auf den Radwegen. Ab Donnerstag ist es damit vorbei.
© Rita Falk
Gleich mehrere Gesetze treten mit 1. Oktober in Österreich in Kraft. Neben deutlich strengeren Regeln für E-Mopeds wird künftig etwa eine Zwei-Euro-Steuer auf Pakete eingehoben, Diesel und Benzin sollen billiger werden und Online-Einkäufe leichter storniert werden können. Ein Überblick über diese und weitere Änderungen.
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