Strenge E-Moped-Regeln, neue Paketsteuer, billigerer Sprit: Das ändert sich ab 1. Oktober

Gleich mehrere Gesetze treten mit 1. Oktober in Österreich in Kraft. Neben deutlich strengeren Regeln für E-Mopeds wird künftig etwa eine Zwei-Euro-Steuer auf Pakete eingehoben, Diesel und Benzin sollen billiger werden und Online-Einkäufe leichter storniert werden können. Ein Überblick über diese und weitere Änderungen.