Nach Pony-Riss in Pfunds: Genanalyse bestätigt bekannten Bären im Tiroler Oberland

Nach dem Bärennachweis im Tiroler Oberland liegen nun die Ergebnisse der Genotypisierung vor. Demnach handelt es sich um das Individuum „tirol_05“, das bereits in den Jahren 2024 und 2025 im Bezirk Landeck nachgewiesen worden war.

Nun herrscht Gewissheit über die Identität des heuer im Tiroler Oberland nachgewiesenen Bären. Wie das Land Tirol am Mittwoch mitteilt, handelt es sich bei dem genetisch erfassten Tier um das Individuum „tirol_05“. Damit wurde derselbe Bär nachgewiesen, der bereits in den Jahren 2024 und 2025 im Bezirk Landeck festgestellt worden war.

Auslöser der aktuellen Untersuchungen war ein Anfang August im Gemeindegebiet von Pfunds aufgefundenes totes Pony. Die genetischen Analysen von Tupferproben, die im Zuge der Begutachtung des Rissereignisses entnommen worden waren, bestätigten einen Bären als Verursacher.

Zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung war noch offen, ob es sich um dasselbe Tier handelt, das bereits in den vergangenen Jahren im Tiroler Oberland nachgewiesen worden war. Die nun vorliegenden Ergebnisse der sogenannten Genotypisierung lieferten die Antwort.

Weiterer Bär nicht mehr nachgewiesen

Neben „tirol_05“ war im Jahr 2024 im Gemeindegebiet von Pfunds ein weiterer männlicher Bär mit der Bezeichnung „tirol_04“ genetisch nachgewiesen worden. Seitdem konnte dieses Tier in Tirol nicht mehr eindeutig identifiziert werden. Zwar lagen wiederholt Proben vor, eine erfolgreiche Bestimmung des Individuums war jedoch nicht möglich.

Das Land Tirol steht weiterhin in engem Austausch mit der örtlichen Jägerschaft und den betroffenen Gemeinden. Die Bevölkerung wird ersucht, Sichtungen und Beobachtungen von Großraubtieren über das Sichtungsformular des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Für die fachliche Beurteilung seien insbesondere Fotos und anderes Bildmaterial von Bedeutung.