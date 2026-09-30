Ehemalige Ministerin Andrea Kdolsky mit 63 Jahren verstorben

Die frühere Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Die Ärztin und frühere ÖVP-Politikerin litt seit längerer Zeit an einer Krebserkrankung. Noch am Abend bekundeten zahlreiche PolitikerInnen ihre Trauer.

Die frühere Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky ist 63-jährig verstorben. Das erfuhr die APA aus ihrem Umfeld. Die Wienerin hatte seit längerem an einer Krebserkrankung gelitten. In die Regierung hatte die Ärztin und Personalvertreterin vor fast 20 Jahren die ÖVP entsandt, später stellte sie ihre Expertise den NEOS zur Verfügung. Auch für das Land Burgenland war Kdolksy in ihren späteren Jahren tätig.

Kdolsky war als streitbare und wortgewaltige Interessenvertreterin bekannt geworden. Unter anderem war die Anästhesistin Vorsitzende der Hochschullehrer-Gewerkschaft. 2002 rief sie sogar zum Streikt gegen eine Uni-Reform auf. Erfahrung an den Hochschulen hatte sie reichlich, studierte sie doch vor Medizin auch Jus und Handelswissenschaften.

Später war sie Geschäftsführerin der niederösterreichischen Landeskliniken-Holding. Von dort wechselte sie 2007 für die ÖVP ins Kabinett von Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und war für Gesundheit und Familie zuständig.

Verließ ÖVP 2023

Die ÖVP verließ sie 2023, weil diese in Niederösterreich eine Koalition mit den Freiheitlichen einging. Bei den Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS im Bund beriet sie letztere in Gesundheitsfragen. Im Vorjahr kandidierte sie für die NEOS bei der Gemeinderatswahl in ihrer Heimatgemeinde Purkersdorf.

Noch heuer war sie im Auftrag des Landes Burgenland in der Planung eines Zentrums für Menschen mit Krebserkrankungen tätig. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte ihr im Vorjahr die Leitung des „Maggie's Center“ überantwortet.

Ihre Diagnose hatte sie vor zwei Jahren erhalten und ihren Kampf gegen den Krebs wiederholt auch öffentlich thematisiert.

Große Trauer bei NEOS und ÖVP

Beide Parteien, für die sie tätig gewesen war, bekundeten am Abend große Trauer über ihren Tod. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger meinte in einer Aussendung, Kdolsky sei leidenschaftliche Ärztin, engagierte Politikerin und eine geschätzte Wegbegleiterin gewesen. Sie habe klare Worte gefunden und sich nie gescheut, auch unbequeme Fragen anzusprechen. „Andrea Kdolsky war eine Politikerin, die offen ausgesprochen hat, was sie dachte, und die nie davor zurückgeschreckt ist, für ihre Überzeugungen einzustehen, auch wenn das unbequem war“, würdigte ÖVP-Obmann Christian Stocker die Verstorbene.