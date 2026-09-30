Schwere Knieverletzung
Mit Pkw kollidiert: 15-Jährige verletzt sich bei Mopedunfall in Radfeld
Eine 15-jährige Mopedfahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Radfeld schwer verletzt worden. Die Jugendliche wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr im Kreuzungsbereich Innstraße/Kirchfeld. Dort kollidierte das Moped der Jugendlichen mit einem Pkw. Am Steuer des Autos saß eine 34-Jährige, die nach rechts in die Innstraße einbiegen wollte.
Die 15-Jährige stürzte und überschlug sich. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen im Bereich des linken Knies. Die Pkw-Lenkerin leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. (TT.com)