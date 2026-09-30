Mit Pkw kollidiert: 15-Jährige verletzt sich bei Mopedunfall in Radfeld

Eine 15-jährige Mopedfahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Radfeld schwer verletzt worden. Die Jugendliche wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr im Kreuzungsbereich Innstraße/Kirchfeld. Dort kollidierte das Moped der Jugendlichen mit einem Pkw. Am Steuer des Autos saß eine 34-Jährige, die nach rechts in die Innstraße einbiegen wollte.