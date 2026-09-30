„Zittern und Grollen“: Leichtes Erdbeben im Raum Hall am Mittwochabend verzeichnet

Am Mittwochabend hat sich nordöstlich von Hall in Tirol ein leichtes Erdbeben ereignet. Das Beben erreichte dabei eine Magnitude von 1,9.

Im Raum Hall in Tirol ist am Mittwochabend erneut ein leichtes Erdbeben registriert worden. Wie der Erdbebendienst der GeoSphere Austria mitteilte, ereignete sich das Beben um 18.16 Uhr und erreichte eine Magnitude von 1,9. Das Epizentrum lag nordöstlich der Stadt Hall zwischen den Gemeinden Absam und Mils im Bezirk Innsbruck-Land.

Info: Bei der Uhrzeit auf der Grafik handelt es sich um die Weltzeit UTC. © Geosphere Austria

Nach Angaben des Erdbebendienstes wurden „ein Zittern des Bodens sowie ein Grollen wahrgenommen“. Vereinzelt hätten sich auch Gegenstände leicht bewegt. Schäden an Gebäuden oder Infrastruktur seien bei einem Beben dieser Stärke nicht zu erwarten, so die GeoSphere.

In Tirol kam es in den vergangenen zwei Monaten wiederholt zu spürbaren Erdbeben. Mehrere Erschütterungen erreichten eine Magnitude von 1,9 oder mehr. Das bislang stärkste Beben ereignete sich dabei am letzten Samstag im Großraum Innsbruck. (TT.com)