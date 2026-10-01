Kaffeehaus darf mit der Zeit gehen

Tradition bewahren und trotzdem mit der Zeit gehen: Beim Wiener Kaffeehaus ist das für die Österreicherinnen und Österreicher kein Widerspruch. Bei einer Umfrage von TQS Research & Consulting im Auftrag des Café Landtmann begrüßten 93 Prozent der Befragten eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Wiener Institution. 68 Prozent sahen ohne Weiterentwicklung sogar die Bedeutung der Traditionsbetriebe für jüngere Generationen gefährdet.

"Ein Wiener Kaffeehaus darf nicht zum Museum werden. Seine Stärke liegt gerade darin, dass es seinen Charakter bewahrt und zugleich mit neuen Gewohnheiten mitgeht. Ein Kaffeehaus war immer ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, verweilen und besondere Momente erleben", sagte Berndt Querfeld, Cafetier und Geschäftsführer des Café Landtmann.

Den Tag des Kaffees und seinen 153. Geburtstag nahm das Landtmann zum Anlass, einen Blick auf die Wiener Kaffeehauskultur zu werfen. 95 Prozent bezeichneten Wiener Kaffeehäuser als ein Stück Wiener Geschichte, das bis heute lebendig ist. 85 Prozent sahen sie als Orte, die unterschiedliche Generationen zusammenbringen. Knapp zwei Drittel sprachen sich dafür aus, neue Besuchsanlässe und Tageszeiten zu erschließen.

Auch bei den Jüngeren ist die Offenheit groß: Unter den 16- bis 29-Jährigen waren 90 Prozent überzeugt, dass sich das Wiener Kaffeehaus weiterentwickeln kann, ohne seine Identität zu verlieren. 80 Prozent fanden zudem, dass sich ein Kaffeehaus am Abend bewusst anders präsentieren darf als tagsüber. Insgesamt teilten 77 Prozent der Befragten diese Ansicht.

Die Umfrage zeigt zugleich ein Bedürfnis nach unkomplizierten Orten für den Abend. 93 Prozent schätzten Lokale, in denen man länger zusammensitzen kann, ohne dass daraus ein klassischer Restaurant- oder Barbesuch werden muss. Ebenso viele wünschten sich Orte, an denen man sowohl essen als auch nur auf einen Kaffee oder ein Getränk bleiben kann. 91 Prozent legten Wert auf eine besondere Abendstimmung, bei der das Gespräch nicht in den Hintergrund rückt.