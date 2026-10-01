78-jähriger E-Biker starb nach Unfall auf Forststraße in Ellmau

Ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer kam bei der Talfahrt auf einer Forststraße offenbar zu Sturz. Die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Ein 78-jähriger E-Biker ist am Mittwochnachmittag in Ellmau tödlich verunglückt. Der Mann wurde gegen 16.05 Uhr auf der Forststraße Richtung Biedringer Platte leblos aufgefunden.

Eine 65-jährige Frau entdeckte den offensichtlich zuvor gestürzten Radfahrer auf der Fahrbahn liegend und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Sie begann umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese wurden später von den alarmierten Rettungskräften fortgeführt.