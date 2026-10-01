34-Jähriger rutschte beim Fotografieren in Ginzling über Felsen ab

Ein 34-jähriger Tscheche hat sich am Mittwochabend im Bereich des Schlegeisspeichers in Ginzling schwer verletzt. Der Mann stürzte rund 30 Meter über das felsdurchsetzte Bachbett des Unterschrammachbachs ab.

Der 34-Jährige wollte gegen 17.45 Uhr Naturfotos aufnehmen und stellte dafür seine Kamera samt Stativ auf einem Plateau beziehungsweise Felsvorsprung auf. Dabei rutschte er auf einer nassen Felsplatte aus und verlor den Halt.