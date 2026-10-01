Warum Tirol ohne seine beiden Universitäten sehr viel schlechter dastünde

An den beiden Innsbrucker Universitäten startet heute offiziell das neue Semester und am Montag der Lehrbetrieb für die fast 32.000 Studierenden. Abseits davon sind die Unis aber das ganze Jahr über ein zentraler Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsfaktor in Tirol mit insgesamt 8332 MitarbeiterInnen. Zudem fließt an den Unis generiertes Wissen direkt in Unternehmen. Ein Überblick.