Paragleitpilot nach Absturz auf der Hohen Salve in Klinik gebracht

Ein 45-jähriger Deutscher ist am Mittwochnachmittag auf der Hohen Salve bei Hopfgarten mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Der Pilot war gegen 15.30 Uhr vom Startplatz auf der Hohen Salve in Richtung Landeplatz Hopfgarten gestartet. Kurz nach dem Abheben klappte der Schirm aus bisher unbekannter Ursache in noch geringer Höhe ein. Dadurch kam es zu einem unkontrollierten Absturz.