Schirm klappte ein
Paragleitpilot nach Absturz auf der Hohen Salve in Klinik gebracht
Ein 45-jähriger Deutscher ist am Mittwochnachmittag auf der Hohen Salve bei Hopfgarten mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.
Der Pilot war gegen 15.30 Uhr vom Startplatz auf der Hohen Salve in Richtung Landeplatz Hopfgarten gestartet. Kurz nach dem Abheben klappte der Schirm aus bisher unbekannter Ursache in noch geringer Höhe ein. Dadurch kam es zu einem unkontrollierten Absturz.
Nach der Bergung mittels Tau wurde der 45-Jährige in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Ursache für den Unfall ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. (TT.com)