E-Bike und Mountainbike gestohlen: Fahrraddiebe schlugen in Pradl zweimal zu

Unbekannte Täter haben in Innsbruck innerhalb eines Tages zwei Fahrräder gestohlen. Betroffen waren ein E-Bike in der Amthorstraße sowie ein Mountainbike in der Pradlerstraße.

Das E-Bike war vor einem Hauseingang in der Amthorstraße abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 19.30 Uhr, verschwand das Fahrrad. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in der Pradlerstraße. Dort wurde zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 8.15 Uhr, ein abgesperrtes Mountainbike gestohlen, das vor einem Hauseingang abgestellt gewesen war. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe eines hohen dreistelligen Eurobetrages.