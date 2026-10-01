Zehn Jahre Haft drohten
Pfefferspray von Security mit Snowboard abgewehrt: Top-Manager stand vor Gericht
Dass man seit 2016 im Ischgler Ortskern ab 20 Uhr nicht mehr mit Skischuhen, Skiern, Stöcken oder Snowboards unterwegs sein darf, ist offenbar nicht allen Gästen bekannt.
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Nach Streit zwischen Hotelgästen in Ischgl mit Sicherheitsmitarbeitern der Gemeinde war Manager wegen absichtlich schwerer Körperverletzung angeklagt. Vorgebrachte Notwehrsituation rettete dem Deutschen wohl den Job.