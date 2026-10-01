Zeigt her eure Tassen: Schickt uns eure Bilder zum Tag des Kaffees

Ob in der Lieblingstasse am Küchentisch, im Büro oder auf der Arbeit oder ganz klassisch im Café: Am 1. Oktober ist Tag des Kaffees – und wir wollen eure Kaffee-Momente sehen!

Schickt uns eure schönsten, lustigsten oder ungewöhnlichsten Fotos rund um die liebste Tasse des Tages. Zeigt uns euren persönlichen Kaffee-Hotspot, eure besondere Lieblingstasse, das perfekte Kaffee-Frühstück oder den Ort, an dem der erste Kaffee einfach am besten schmeckt. Einfach Fotos direkt in der Galerie hochladen.