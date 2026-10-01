Innsbruck und Oberland im Visier
Transgourmet will sich ein Viertel vom Tiroler Gastro-Kuchen holen
Bei der Eröffnung des neuen Zustellzentrums in Kematen: Thomas Panholzer, Geschäftsführer von Transgourmet Österreich und Daniel Herb, Standortgeschäftsleiter von Transgourmet Innsbruck-Kematen; Landeshauptmann Anton Mattle sowie Bürgermeister Klaus Gritsch und Manuel Hofer, Geschäftsleiter Einkauf und Finanzen bei Transgourmet (von links).
© Transgourmet Österreich/Andreas Kolarik
Der Großhändler eröffnete 28-Millionen-Standort in Kematen. Bis zu 150 Jobs sollen langfristig entstehen.
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