Subarus neuer SUV-Kombi
Über Stock und Stein gefahren: mit dem vollelektrischen E-Outback
Stattliche Erscheinung: Der E-Outback ist 4,85 Meter lang und hat einen Radstand von 2,85 Metern. Vorerst gibt es ihn ausschließlich mit Allradantrieb, 381 PS Systemleistung und 74,7-kWh-Akku.
© Markus Höscheler
Subarus Elektroauto-Trio ist nun komplett: In diesem Monat startet die neueste Generation des einst wegweisenden SUV-Kombis, der sich bisher fast acht Millionen Mal verkauft und sich zu einer tragenden Säule der japanischen Marke entwickelt hat.
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