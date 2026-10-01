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Rocky-Horror-Einlage überraschte Gäste beim Medienempfang der Stadt Innsbruck
Beim Überraschungsauftritt zweier Darsteller der Rocky Horror Show kreisten auch BM Hannes Anzengruber (l.), die Stadträtinnen Mariella Lutz und Elli Mayr (2.v.r) ebenso Vize-BM Georg Willi (r.) die Hüften.
© Dalia Föger
Bürgermeister Hannes Anzengruber und Stadtamtsdirektor Stephan Crepaz luden am Dienstag ins Tiroler Landestheater – mit viel Musik, Kulinarik und einem überraschenden Bühnenauftritt.
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