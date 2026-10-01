Österreichischer Olympia-Held hielt um die Hand seiner Freundin an: „Liebe dich“
Im vergangenen Februar glänzte bei den Olympischen Spielen in Cortina Bronze, das an seinem Hals hing. Jetzt funkelt ein Verlobungsring am Finger seiner Freundin. Die Rede ist von Stefan Rettenegger.
Der Nordische Kombinierer hielt um die Hand seiner Freundin Lena an. Und er bekam offensichtlich ein „Ja“. „Ahh verlobt💍🥹ich liebe dich!🤍“, schrieb die frisch Verlobte auf Instagram zu Bildern, die das Paar schwer verliebt mit Ring zeigen.
Für Rettenegger nicht der erste emotionale Moment in diesem Jahr. Bei den Winterspielen eroberte der Salzburger zusammen mit dem Tiroler Johannes Lamparter Bronze im Team-Sprint. Dabei sorgte der 24-Jährige bei vielen Fans für erhöhten Puls, als er im Kampf um die Medaillen in der Loipe zu Sturz kam. Die Siegchance war zwar dahin, aber Bronze wurde gefeiert wie Gold. (TT.com)
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