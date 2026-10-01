Chalet-Dorf geplant
28 Freizeitwohnsitze in Tiroler Idylle gewidmet, nur keiner will sie
Für die Luxus-Apartments in der Hinterriß wird mit der Schönheit der Eng und des Ahornbodens geworben.
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Apartment-Chalets sollen die Hinterriß in Vomp wieder beleben. Auf dem Areal des abbruchreifen Hotels „Alpenhof“ wurden bis zu 28 neue Freizeitwohnsitze genehmigt. Trotz der pikanten Widmung und einer dafür notwendigen Grenzverschiebung kommt das Vorhaben nicht vom Fleck.
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