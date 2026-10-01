28 Freizeitwohnsitze in Tiroler Idylle gewidmet, nur keiner will sie

Apartment-Chalets sollen die Hinterriß in Vomp wieder beleben. Auf dem Areal des abbruchreifen Hotels „Alpenhof“ wurden bis zu 28 neue Freizeitwohnsitze genehmigt. Trotz der pikanten Widmung und einer dafür notwendigen Grenzverschiebung kommt das Vorhaben nicht vom Fleck.