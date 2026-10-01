Zeit drängt

Obmann Harisch kann sich Kirchberg bei Kitzbühel Tourismus vorstellen

Der Brixental Schriftzug auf der Ehrenbachhöhe im Kitzbüheler Skigebiet ist Christian Harisch ein Dorn im Auge. Der würde bei einer Gebietserweiterung schnell abmontiert werden.
© TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental, Thomas Kargl
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Der Wunsch einiger Kirchberger Touristiker unter das Dach des Kitzbüheler Tourismusverband zu schlüpfen, stößt dort auf offene Ohren. Doch eine Fusion komme nicht in Frage, nur eine Gebietserweiterung.

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