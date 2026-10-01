Unten durch statt oben drüber: Alpenkammmolch bekommt sicheres Leitsystem

Der Nörsacher Teich in Nikolsdorf bietet Lebensraum für viele Amphibien, darunter den streng geschützten Alpenkammmolch. Ein besseres Leitsystem ermöglicht den Tieren, die Landesstraße ohne Gefahren zu überwinden.

Nikolsdorf – Es ist ein Naturjuwel: Der Nörsacher Teich in der Gemeinde Nikolsdorf, der aus einem größeren Biotop und einer kleineren Lacke beim Hangwald gegenüber besteht. Getrennt werden sie durch die Nikolsdorfer Landesstraße. Der Teich ist eines der letzten Auengewässer im Lienzer Talboden. Nun verbessert das Land Tirol das Leitsystem für Frösche, Kröten und Molche.

Auch der streng geschützte Alpenkammmolch lebt am Nörsacher Teich. © Revital

Der Teich bietet Lebensraum für zahlreiche Tierarten, insbesondere seltene Amphibienarten. Auch der streng geschützte Alpenkammmolch ist hier heimisch – sein Erhalt ist von überregionaler Bedeutung. Im Herbst und Frühling wandern Frösche, Kröten und Molche zwischen ihrem Winterquartier im Hangwald und dem Laichgewässer. Dazwischen liegt die Landesstraße, auf der viele Tiere bei ihrer Wanderung überfahren werden.

Das verbesserte Leitsystem auf beiden Straßenseiten, das bis Februar 2027 fertig sein soll, lenkt die Amphibien zielgerichtet zu den bereits bestehenden Unterführungen unter der L 27, freut sich Naturschutz-Landesrat René Zumtobel. Es ist an den Enden so geformt, dass die Tiere verlässlich von der Straße ferngehalten werden. Zumtobel: „Mit dem Leitsystem können die bisherigen Investitionen in das Naturdenkmal Nörsacher Teich ihre volle Wirkung entfalten. Gleichzeitig erhöhen wir die Verkehrssicherheit, weil Ausweichmanöver wegfallen.“ Auch der kosten- und personalintensive Aufbau von sogenannten „Krötenzäunen“ fällt weg.

Das Naturjuwel Nörsacher Teich in Nikolsdorf. © Land Tirol