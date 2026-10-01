Roboter packen mit an: So bietet ein Tiroler Versandhändler Amazon & Co. die Stirn

Der Innsbrucker Sport-Versandhändler Sportokay.com legt weiter kräftig zu, vor allem im Ausland. Im Geschäftsjahr 2025/26 hat das Unternehmen einen Umsatz von 41 Millionen Euro erwirtschaften können, um 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Möglich macht das insbesondere die ausgeklügelte Roboter-Logistik.