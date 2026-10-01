Größenwahn und Apokalypse
Kaum wiederzuerkennen: Wie Tom Cruise als „Digger“ die Welt zu zerstören droht
Der Ölbaron Digger (Tom Cruise) sorgt sich nicht um die Umwelt – dafür aber um seine uralte Katze, die nur noch vor sich hin vegetiert.
© Imago/Landmark Media
Eine riesige Eisplatte rast auf Europa zu, nachdem ein Öl-Magnat die Natur aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Mit „Digger“ inszeniert Alejandro González Iñárritu eine überdrehte Satire auf Klimakrise und politischen Größenwahn.
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