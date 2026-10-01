Neun Anzeigen
Diebe durchsuchten in Terfens mehrere unversperrte Autos
Unbekannte Täter durchsuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere unversperrte Pkw in Terfens. Die Autos waren vor Wohnhäusern geparkt.
Die Täter suchten in den Bereichen Weitental, Moos, Dorf, Spitzarche und Fischergasse nach Bargeld. Bislang wurden neun Delikte bei der Polizei angezeigt.
Die genaue Höhe des entstandenen Schadens war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen liefen. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Schwaz unter der Telefonnummer 059133/7250 erbeten. (TT.com)