Diebe durchsuchten in Terfens mehrere unversperrte Autos

Unbekannte Täter durchsuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere unversperrte Pkw in Terfens. Die Autos waren vor Wohnhäusern geparkt.

Die Täter suchten in den Bereichen Weitental, Moos, Dorf, Spitzarche und Fischergasse nach Bargeld. Bislang wurden neun Delikte bei der Polizei angezeigt.