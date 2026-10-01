53-Jähriger nach Streit in Hochfilzen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Bei einer Auseinandersetzung in Hochfilzen ist am Mittwochnachmittag ein 53-jähriger Pole schwer verletzt worden. Der stark alkoholisierte Mann erlitt Verletzungen am Oberkörper und im Kopfbereich.

Eine Polizeistreife wurde gegen 17.45 Uhr in das Krankenhaus St. Johann gerufen. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verletzte zuvor in Hochfilzen mit drei weiteren Polen im Alter von 37, 44 und 48 Jahren aneinandergeraten sein dürfte. Weitere Ermittlungen laufen. (TT.com)